Situatie aan Poolse grens dreigt te escaleren: migranten groeperen zich om grens over te steken

Polen heeft nog eens extra veiligheidstroepen naar de grens met Wit-Rusland gestuurd om vluchtelingen en migranten tegen te houden die het land (en dus de Europese Unie) in willen. De spanning in het grensgebied loopt op nu honderden migranten en vluchtelingen in groep naar de grens zijn gestapt. Polen vreest dat ze het grenshek zullen bestormen.