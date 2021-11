Alarmerend hoge cijfers seksueel geweld leggen vinger op wonde na betoging: "Slechts 4 procent stapt naar politie"

Fysiek seksueel geweld of verkrachting: wat is het verschil?

Fysiek seksueel geweld is ruimer dan verkrachting. "Het gaat bijvoorbeeld over betasting", legt professor seksuele en reproductieve gezondheid Ines Keygnaert (UGent) uit. "Dat kan in de borststreek zijn, in de kruisstreek of op de poep. Er is contact tussen slachtoffer en pleger."

Bij verkrachting is er sprake van penetratie. "Het gaat om penetratie in gelijk welke lichaamsopening met gelijk welk lichaamsdeel, of object", aldus Keygnaert. De cijfers van verkrachting vallen dus onder fysiek seksueel geweld, maar niet andersom.