Opening Selfie Museum in Tessenderlo: ‘We willen iedereen de kans geven op een leuke uitstap’

Kamers of ruimtes zijn nergens zo kleurrijk of atypisch ingericht als in het Selfie Museum. En dat was net de bedoeling van de jeugddienst in Tessenderlo. Selfies maken is populair en het museum is toegankelijk voor iedereen. "We wilden graag low budget werken zodat ook kinderen die geen uitstapjes kunnen maken, met leuke foto's thuis komen", zegt schepen van Jeugd Karolien Eens (Vooruit-SPiL).

(tekst gaat verder onder het filmpje)