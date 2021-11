Pepingen verstrengt coronamaatregelen na felle stijging van aantal besmettingen

Pepingen bleef tot nu toe redelijk gevrijwaard van de coronapandemie. De gemeente kon steeds erg lage cijfers voorleggen. "We weten ook niet waar deze plotse stijging vandaan komt", zegt de burgemeester. "Wellicht is er de besmetting via de kinderen op school en via activiteiten met publiek, maar een specifieke oorzaak kunnen we niet aanduiden. Het maakt in alle geval duidelijk dat het nog niet voorbij is", aldus Timmermans.