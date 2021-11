Peter Mertens stopt als voorzitter van PVDA

Peter Mertens is sinds 2008 voorzitter van de uiterst linkse PVDA. Onder zijn voorzitterschap groeide de PVDA uit tot een partij met 400 afdelingen en 24.000 leden. Momenteel heeft de partij 43 parlementsleden in de verschillende parlementen van ons land.



Eind dit jaar loopt het mandaat van Mertens als voorzitter af. Hij zal zich niet opnieuw kandidaat stellen. Hij blijft wel actief in de partij en blijft ook Kamerlid voor PVDA. "Het is tijd dat een andere kapitein het stuur neemt. Ik wil graag tijd vrijmaken om me toe te leggen op strategische kwesties, en de verdere uitbouw van de partij", klinkt het in een persbericht.



Op 5 december, tijdens de slotzitting van het vijfjaar­lijkse statutaire congres, zal de PVDA een nieuwe voorzitter kiezen.