Politieagent aangevallen door man met een mes in Cannes, dader neergeschoten

De agent zat volgens Franse media in een politiewagen die voor het commissariaat stond. De dader trok het portier van de wagen open en viel de agent achter het stuur aan. Hij wilde daarna een tweede agent die in de wagen zat, aanvallen. Een derde agent zou dat hebben verhinderd door de dader neer te schieten.

De agent raakte dankzij zijn kogelvrije vest niet gewond. De aanvaller zou zwaargewond zijn. Over zijn identiteit is officieel nog niets bekend. Franse media melden dat de man de Algerijnse nationaliteit zou hebben en niet bekend was bij de autoriteiten. Ook zijn motief is niet duidelijk. Een politiebron heeft aan het persagentschap AFP verklaard dat een mogelijk terreurmotief onderzocht wordt.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin gaat later vandaag naar Cannes.