"Covid Shit Ticket": met deze campagne stappen privacy-activisten naar Grondwettelijk Hof 

De Belgische stichting Ministry of Privacy, die zich opwerpt als onafhankelijke privacywaakhond, vecht de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) naar onder meer de horeca aan bij het Grondwettelijk Hof. De organisatie vindt deze uitbreiding privacygewijs heel problematisch. "Als privacywaakhond kunnen we dan ook niet anders dan actie hiertegen ondernemen", stelt Matthias Dobbelaere-Welvaert, de oprichter van Ministry of Privacy.