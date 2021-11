Procedure voor nieuwe studentenhome UGent tijdelijk stopgezet: "Niets te maken met kritiek op kap van bos"

Om aan de vragen en opmerkingen van Farys en Natuur en Bos tegemoet te komen, moet de universiteit enkele zaken aanpassen of toegevoegen aan het dossier. "Dan hebben we het over correcties van de oppervlakte van het bos of verduidelijkingen aan het rioleringsplan."

De procedure is slechts tijdelijk stopgezet. De universiteit is nog steeds van plan om de studentenhome te bouwen. "De nood aan huisvesting voor studenten is enorm hoog en daarom hopen we dat we zo snel mogelijk van start mogen gaan met de bouw", klinkt het nog.