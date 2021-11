Ring- en zenderprogramma om vragen rond migratie van kleine zwanen op te lossen

Enkele verontrustende feiten die mogelijk bijdragen aan de daling zijn het relatief lage aantal jongen in vergelijking met de soortgenoten die in China en Griekenland overwinteren, aanwijzingen voor illegale jachtdruk ondanks de strikte bescherming van de soort in Europa en Rusland - uit een Engelse studie bleek dat bijna een op de vier overwinterende kleine zwanen lood van jachtgeweren bevatte - en het feit dat vastgesteld wordt dat de zwanen regelmatig veranderen van voedseltype, wat op een instabiele situatie kan wijzen en gekoppeld is aan menselijke activiteiten, bijvoorbeeld of er weiden zijn of er bieten, aardappelen of maïs gekweekt worden.

Maar ook het opduiken van kleine zwanen in de Evros-delta is met mysterie omgeven. Van welke broedplaatsen komen ze? Welke route nemen ze tussen het Arctisch Gebied en de Middellandse Zee, en welke rustplaatsen zijn daarbij belangrijk tussen deze twee regio's, die bijna 4000 km uit elkaar liggen? Zijn individuele kleine zwanen trouw aan een bepaald overwinteringsgebied of is er een verband tussen de afname rond de Noordzee en de toename in de Evros-delta?

Uit zenderonderzoek dat in 2015 begonnen is, hebben we intussen geleerd dat in elk geval sommige van de Evros-zwanen op het Russische Jamal-schiereiland broeden, en incidentele waarnemingen in de Evros-delta van kleine zwanen die eerder in het Noordzeegebied gemarkeerd werden, geven alvast aan dat sommige kleine zwanen in staat zijn om van overwinteringsgebied te veranderen. De aantallen waarnemingen hiervan zijn voorlopig echter nog te laag om hier grote conclusies aan te verbinden.