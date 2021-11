Roeselare voert 16.000 ton sloopafval duurzaam af met binnenschip

De sloopwerken aan het oude stadhuis en enkele aanpalende gebouwen in het centrum van de stad duren nog tot februari 2022, waarna de opbouw kan beginnen van een innovatief stadhuis dat voldoet aan strenge duurzaamheidsnormen. In 2024 moet het nieuwe complex in gebruik genomen worden. “Het is dus logisch dat we de sloop ook milieubewust aanpakken. We hebben dus heel wat gerecupereerd uit de oude gebouwen tijdens een zogenaamde ‘zachte sloop’. Meubelen, verlichting, een keuken, een nieuwe koelcel en radiatoren kregen bijvoorbeeld een tweede leven in onze eigen gebouwen of worden hergebruikt door een 50-tal verenigingen en organisaties in de stad”, aldus Muylle. “Nu ruimen we eerst 16.000 ton baksteenpuin weg op en rond de Botermarkt. Daarna kunnen we de laatste restanten van het oude complex, wat vooral betonafval zal opleveren, afbreken.”