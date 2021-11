Steeds meer werknemers durven zelf ontslag te nemen: vooral jongeren zoeken sneller andere job met betere voorwaarden

Acerta verzamelde cijfers over het stopzetten van arbeidscontracten van onbepaalde duur. Nele Ronsmans, expert talent van Acerta, zegt dat het vooral de werknemers zelf zijn die ontslag nemen. "In 7 op de 10 gevallen beslist de werknemer over zijn eigen ontslag of heeft hij een aandeel in de beslissing", legt ze uit. "Slechts 17,5 procent van de stopzettingen of ontslagen gebeurt op initiatief van de werkgever." In de andere gevallen gaat de werknemer met pensioen.