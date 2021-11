Sterrenrestaurant De Slagmolen opent tweede zaak in eeuwenoud Bilzens kasteel Edelhof: "We gaan voor bistronomie"

De zoektocht naar een uitbater van kasteel Edelhof in Munsterbilzen is eindelijk afgerond en de uitkomst zal fijnproevers doen watertanden: Bert Meewis en zijn zonen Giel en Klaas nemen hun intrek in het 19de eeuwse monument. “Met de familie Meewis, uitbaters van sterrenrestaurant de Slagmolen in Oudsbergen, kiest Bilzen voor een uitbater op niveau”, zegt schepen van toerisme en lokale economie Bruno Steegen (Beter Bilzen). “Via een open marktraadpleging kon iedereen zich kandidaat stellen. Een objectieve jury koos unaniem voor de De Slagmolen. Met twee Michelinsterren horen ze tot de absolute top van ons land.”