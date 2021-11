Tentoonstelling "Mensentuin": het tragische verhaal van Hottentot Venus, en de "Anderen"

In zo'n 500 documenten, affiches en verhalen, belicht de tentoonstelling "Mensentuin/Zoo Humain" in het AfricaMuseum de geschiedenis van de mannen, vrouwen en kinderen die als kijkobjecten werden tentoongesteld op wereldtentoonstellingen en koloniale tentoonstellingen. Ze werden toen Hottentotten genoemd, of Aboriginals, Vuurlanders, Roodhuiden en Pygmeeën. Voor de Westerse "superieure" mens waren het de "Anderen", de minderwaardigen, de "wilden".

In de drie decennia voor de Eerste Wereldoorlog waren er in de grote wereldsteden van Parijs tot Chicago , van Berlijn tot Osaka, en ook in Antwerpen, Brussel en Tervuren immense menselijke zoo's. Meer dan anderhalf miljard mensen gingen ernaar kijken, als naar dieren in een zoo.