Twee jaar met probatie-uitstel voor verslaafde die medicatie steelt in woonzorgcentrum

De man werd begin september op heterdaad betrapt toen hij in een woonzorgcentrum in Rijmenam in verschillende kamers van bewoners medicatie stal. Bij sommigen haalde hij een vouwmes boven. Op zijn vlucht met de fiets greep hij de handtas van een vrouw van 95 jaar. De man wilde zich wegstoppen in een tuinschuurtje, maar werd door de eigenaar betrapt.



De man verklaarde die dag ruzie te hebben gehad met zijn ouders en weggegaan te zijn om af te koelen. Op zijn wandeling liep hij langs een woonzorgcentrum en zo ontstond het idee om medicatie te gaan stelen. Hij kampt al langer met een middelenverslaving, het parket vroeg dan ook om hem een straf op te leggen van 18 maanden met probatie-uitstel zodat hij verplicht werd om hulp te aanvaarden bij het afkicken.

Zijn advocaat vroeg een residentiële opname. "De ouders van deze man zijn radeloos, ze hebben in hun slaapkamer een kluis met daarin alle waardevolle spullen, medicatie en cash geld van het gezin omdat hij het anders steelt", klonk het. "Enkel een opname kan het tij keren."

De man kreeg de verplichting zich te laten helpen met een flinke stok achter de deur, want hij kreeg een straf van twee jaar met probatievoorwaarden.