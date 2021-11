Naar het werk door de regen? UZ Gent heeft nu droogruimte voor natte fietskleren

Deze ochtend werd de allereerste droogruimte in België voorgesteld in het UZ Gent. In die droogruimte wordt het vocht weggetrokken uit de kledij, niet door de kamer te verwarmen, maar door het vocht uit de kleren te zuigen, via ventilatie. Die ventilatoren zorgen ervoor dat de kledij na een bepaalde tijd droog is. Dat gebeurt op een energetische en duurzame manier.

De droogruimte bestaat al een tijdje in het UZ, als proefproject. Volgens Stefanie Demedts, projectleider bij het UZ zijn de reacties erg positief. "We merken dat veel personeelsleden bij regenweer de weg naar de droogtekamer hebben gevonden. We kunnen alleen maar hopen dat met de winterdagen in het vooruitzicht er nog meer mensen kunnen genieten van de droogruimte."