UZ Gent testcentrum draait op volle toeren: "Tot derde meer PCR-testen dan vorige week"

Het was extra druk aan het UZ testcentrum in Gent deze voormiddag. Vandaag lieten zo'n 700 mensen zich testen, dat is zo'n 30 procent meer dan op een dag vorige week. Volgens professor Bruno Verhasselt lieten mensen van alle leeftijden zich vandaag testen: "We zitten vlak na een vakantieperiode dus tijdens de herfstvakantie gingen veel mensen op reis en veel kinderen op kamp, daar waren mogelijk uitbraken. Anderzijds zitten we met een enorm hoge infectiegraad, dus ook veel mensen met een hoogrisicocontact."

In het UZ kan je tussen 10 uur en 16 uur een coronatest laten afnemen zonder afspraak. 's Ochtends vroeg en 's avonds moet je wel reserveren. "De afspraken worden heel snel ingevuld", zegt Verhasselt. "Waardoor mensen wel moeten aanschuiven als ze die dag nog getest willen worden. Gelukkig hebben we flexibel personeel dat kunnen bijspringen als het te druk wordt. We kunnen op heel wat mensen rekenen."