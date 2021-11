Valse start voor cultuurseizoen met tot de helft minder verkochte tickets, waar blijft het publiek?

Waar “laat beslissen” tevoren vooral in Brussel in de mode was, zoals in Flagey of Bozar, dan is dat nu de regel voor het hele land. Cultuurminnaars nemen een afwachtende houding aan en bestellen nu nog geen kaartjes voor een voorstelling ergens in maart of april. Neem nu “The sheep song” van FC Bergman in het Toneelhuis in Antwerpen. "Die verkoop gaat wel goed, maar in normale tijden waren die voorstellingen in december waarschijnlijk al lang uitverkocht, nu nog niet," zegt persverantwoordelijke Leen Van de Put. CC’s melden dat zelfs stand-upcomedy, met kaartjes die vroeger in één dag de deur uit waren, nu ook veel trager publiek vinden.