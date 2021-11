Vandalen beschadigen columbarium op begraafplaats Boortmeerbeek: "Waar is het respect naartoe?"

Arlette de Wals kreeg gisteravond een telefoontje van iemand, die net de begraafplaats had bezocht. "Weet je dat er brand is gesticht aan het columbarium", vroeg men mij. "Maar ik wist nergens van en het was al donker, dus ik kon pas vanmorgen gaan kijken. Ik kreeg er kippenvel van", vertelt Arlette. "Er waren enkele vaasjes aan het columbarium in brand gestoken en gesmolten, ook die aan de gedenksteen van mijn ouders."