Vandalen besmeuren Tesla-garage met verf in Sint-Stevens-Woluwe

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn vandalen in de weer geweest met potten verf. Ze besmeurden daarmee de etalage van de Tesla-garage op de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe, deelgemeente van Zaventem. De politie is langs geweest en heeft een proces-verbaal opgesteld. Er is voorlopig nog niemand opgepakt.

“Er is inderdaad door onze diensten een vaststelling gedaan van graffiti zaterdagochtend”, bevestigt woordvoerster Ellen Vanderpoel van de lokale politie Zaventem. “Maar meer details heb ik momenteel nog niet.” Een professionele firma was een heel weekend in de weer om het goedje te verwijderen. Mogelijk kunnen de aanwezige camera’s helpen om de dader(s) te vinden.