Vlaams Belang hekelt trage heraanleg Gedempte Zuiderdokken: "Ramp voor handelaars en buurtbewoners"

David Van Loo, zaakvoerder van meubelzaak Divani op de Vlaamsekaai, spreekt de boodschap van Kennis met klem tegen. "De coördinatie van de werkzaamheden laat te wensen over. Ik heb schepen Kennis daar op verschillende vergaderingen voor gewaarschuwd. Toen zei de schepen ronduit: als er zaken failliet gaan, dan is dat de vrijemarktwerking. Je moet het maar durven als schepen voor middenstand. Helaas stel ik vast dat er niet in fases wordt gewerkt. Alles gebeurt tegelijkertijd, er is geen signalisatie en de klanten blijven weg. Dit is wanbeleid. Na 26 jaar verhuizen wij met onze meubelzaak naar Brussel, weg van de Vlaamsekaai. En er zijn nog collega's in de buurt die gaan sluiten", aldus Van Loo.