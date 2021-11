Waarom Vlamingen Hollandser klinken als ze met Nederlanders praten (en Nederlanders zich nauwelijks aanpassen)

Volgens professor Swerts is er ook meer taalonzekerheid in Vlaanderen dan in Nederland waardoor Vlamingen zich wat makkelijker aanpassen. "De standaardtaal werd in Vlaanderen lang gezien als iets wat uit het noorden kwam. In Nederland heeft het Nederlands zich eeuwen kunnen ontwikkelen, terwijl er in Vlaanderen pas in de jaren '60 en '70 van die campagnes nodig waren om correct Nederland te leren spreken."