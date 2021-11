Wilde politieachtervolging in Mechelen, bestuurder blijkt 16-jarige te zijn

Op de Guido Gezellelaan in Mechelen gaf de bestuurder met Nederlandse nummerplaten plots plankgas bij het opmerken van een interceptiewagen van de politie. Ondanks blauwe zwaailichten en sirenes weigerde de bestuurder te stoppen. De agenten moesten meer dan 100 kilometer per uur rijden om de wagen bij te kunnen houden. De korte achtervolging eindigde aan de parking naast de Centjesmuur.

Daar stelde de politie vast dat er 4 jongeren in de auto zaten. De bestuurder bleek een jonge Fransman van amper 16 jaar oud te zijn. Naast hem zat een man van 21 die de wagen had gehuurd om naar een huwelijk te komen in Mechelen.

Tijdens het verhoor bleek dat de huurder van het voertuig was gaan pronken met het voertuig, waarna de 16-jarige vroeg of hij er eens mocht mee rijden. De 21-jarige stond dit toe en met hun vier gingen ze op pad. Bij het opmerken van de interceptiewagen sloeg de 16-jarige bestuurder echter in paniek en wou de politiecontrole ontsnappen.

De bestuurder krijgt een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs en voor de talrijke gevaarlijke verkeersovertredingen. Ook de 21-jarige krijgt ook een proces-verbaal. De auto werd bestuurlijk in beslag genomen en werd weggetakeld.