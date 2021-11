Woninginbraken Limburg dalen sterk: politie vraagt toch alert te blijven bij de start van de winter

Op vier jaar tijd is in oktober het aantal inbraken in woningen sterk gedaald in enkele grote politiezones in Limburg. Traditioneel zijn er meer inbraken bij het begin van de winter, maar de coronacrisis heeft daar een stokje voor gestoken. “Bij de start van de winter stijgt het aantal inbraken, maar omdat door corona de afgelopen jaren mensen meer thuis zijn gebleven, was er automatisch ook minder gelegenheid om in te breken”, zegt Evi Lennertz van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.