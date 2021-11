Zanger Udo is bang voor annulering van concerten door nieuwe coronagolf: "Niet overdreven angstig zijn"

"Ik vind dat sommige beslissingen lijken op paniekvoetbal", zegt zanger Udo op Radio 2 Vlaams-Brabant. "We zijn binnen onze sector volwassen genoeg om alles veilig te organiseren. Vergeet ook niet dat sommige collega's zwarte sneeuw hebben gezien tijdens de voorbije lockdowns. Opnieuw voorstellingen annuleren zou voor hen dramatisch zijn."

"We houden allemaal ons hart vast", vertelt Udo. "We willen niet opnieuw in een lockdown belanden. We willen dat iedereen rustig blijft en zaken op een verantwoorde manier organiseert. We moeten niet overdreven angstig zijn. Laat ons positief blijven alsjeblief", vraagt de zanger.

Beluister hier het gesprek met Udo of lees verder onder de foto.