Ziekenhuizen Knokke-Heist en Blankenberge bang dat dagelijkse zorg moet opschuiven door coronapatiënten

In de regio van Knokke-Heist is het aantal coronapatiënten verviervoudigd. “Dat is een belangrijke indicator, maar nog belangrijker voor ons is het aantal ziekenhuisopnames. Ook dat stijgt, maar we hebben nog geen ingrepen moeten uitstellen of verschuiven. Maar we hebben schrik, want we weten dus niet hoelang we dat nog kunnen volhouden, zegt directeur zorg Bart Dewaele.

“We volgen het dag per dag, zelfs uur per uur op. Het is op het randje, maar wij zijn daar wellicht geen uitzondering op. Voor we effectief geplande zorg en ingrepen zullen verzetten, kunnen we de patiënten nog doorschuiven naar andere ziekenhuizen van onze zorggroep”, zegt Dewaele. “Onze artsen en verpleegkundigen werken opnieuw dag en nacht om de best mogelijke zorgen te geven aan alle covid- en niet-Covid-patiënten. Het ziekenhuis hoopt dat ook alle zorgmedewerkers snel een derde vaccin kunnen krijgen”, besluit hij.