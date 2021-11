Ziekenhuizen Nederlands-Limburg kreunen onder toestroom coronapatiënten en vragen annulatie grootschalige events

Na haar oproep hebben de burgmeesters in Heerlen, Brunssum en Kerkrade beslist om de carnavalsvieringen te schrappen.



“In Nederlands-Limburg, net als op sommige plaatsen in Vlaanderen, vieren ze donderdag de elfde van de elfde, en dat is het officiële begin van het carnavalsseizoen”, duidt Journalist Ivan Ollevier.



"Het gaat gepaard met feestjes in de cafés, maar in Heerlen zal dat niet het geval zijn, en de verwachting is dat nog gemeenten in Nederland zullen volgen. Daarmee komen ze tegemoet aan een oproep van de ziekenhuizen om alle grotere evenementen af te gelasten", aldus Ollevier.

Vrijdag besloten de zestien burgemeesters in Zuid-Limburg 'gewoon' de landelijke richtlijnen inzake corona te volgen. Dat betekent dat in Zuid-Limburg de start van het carnavalsseizoen gevierd mag worden. Maar Heerlen, Brunssum en Kerkrade en de Maastrichtse Tempeleers trekken nu alsnog aan de rem. In Noord- en Midden-Limburg werden eerder al grootschalige carnavalsevenementen rond de 11e van de 11e verboden.