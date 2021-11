Zottegem plant 6.000 bomen, Bosgroepen Oost-Vlaanderen: "Bedoeling om deze winter 150.000 bomen te planten"

De aanplanting is Zottegem is slechts de aftrap van het plantseizoen in Oost-Vlaanderen. Alle bosgroepen in Oost-Vlaanderen zijn van plan om deze winter minstens 150.000 bomen te planten. Hans Scheirlinck: "Er zijn tientallen boseigenaars, of eigenaars van landbouwgrond of weides, die meehelpen aan de uitbreiding van onze bossen. Wij ondersteunen hen daarin."

Met de aanplanting van de bomen hoopt Scheirlinck natuurgebieden te verbeteren. "De Steenbergse Bossen zijn een mooi voorbeeld van ons project", zegt hij. "Ze maken deel uit van een groot Europees natuurnetwerk. Door de aanplanting van de bomen hopen we dat netwerk te versterken."