Zware brand vernielt woning in De Panne: vlammen tot 10 meter hoog

Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om de vlammen, die tot 10 meter hoog oplaaiden, te blussen. Maar veel was er niet meer aan te doen: het huis in de Sint-Elisabethlaan in De Panne brandde volledig uit. “Het was een hevige, maar korte brand”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B), die zondagavond ter plaatse kwam. Dat bevestigt Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek: "Het vuur was na een kwartiertje al geblust. Maar jammer genoeg hebben we het huis niet kunnen redden."

De brandweer kon wel verhinderen dat de huizen van de buren schade opliepen. “De bewoners, een ouder koppel, zullen wellicht opgevangen worden door familie", zegt de burgemeester van De Panne.