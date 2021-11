“BK cyclocross brengt Parijs-Roubaix naar Middelkerke”, zegt Jean-Marie Dedecker

Op 26 juni 2022 organiseert de kustgemeente dan het BK wielrennen op de weg. Johan Museeuw tekende een parcours uit zonder stress. “Ik wilde geen kopie van een voorjaarsklassieker”, begint Museeuw. “Dus geen hellingen in het Heuvelland of kasseistroken.” Van Middelkerke, richting Gistel en Alveringem. Van daar doet het peloton twee keer de Moeren aan om via Veurne en Nieuwpoort terug naar Middelkerke te trekken voor nog 6 lokale rondes. “Een vlakke wedstrijd met mogelijk een koninklijke sprint. Maar even goed is een lange ontsnapping mogelijk die standhoudt of het ontploft in de Moeren door de wind en de waaiers”, weet Museeuw. Een wedstrijd die veel renners kunnen winnen dus.