Embryo's verwisseld in ivf-kliniek in VS, twee vrouwen krijgen elkaars baby: "Nachtmerrie zal ons altijd achtervolgen"

Toen de baby geboren werd, dacht Alexander dat er iets mis was omdat het kind in niets op hem en zijn vrouw leek. "Ik deed zelfs een stap achteruit. Het was een instinctieve reactie, maar ik negeerde het en knipte de navelstreng door", vertelt hij aan Amerikaanse media. Maar Alexander slaagde er niet in om het gevoel van zich af te schudden. "Als we geen ivf gedaan hadden, zou ik het verschil gewoon toegeschreven hebben aan genetica. Ze ziet er gewoon uit zoals ze eruitziet. Niks aan de hand. Maar net vanwege die ivf zag mijn brein donkere gedachten."

Daphna probeerde haar man er in eerste instantie van te overtuigen dat hij overdreef. "Ze zag er echt anders uit, maar ze voelde zo vertrouwd omdat ik haar gedragen en gebaard had." Ze prentte zich in dat de baby leek op hoe ze er zelf uitzag als baby. En ondanks de twijfels sloten Daphna, Alexander en grote zus Olivia het meisje in hun hart. Maar ook familie en vrienden bleven opmerkingen maken.