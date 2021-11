Hoe de N-VA op drie verschillende fronten kan inbeuken op de regering-De Croo

“It's the duty of the opposition to oppose everything”, zo sprak het 19e-eeuwse Britse parlementslid George Tierney destijds. Je overal tegen kanten dus. Maar vanuit de oppositie kan je heel weinig bereiken, merkt Ivan De Vadder op: “Je hebt de meerderheid tegen je, en dan is het heel moeilijk om iets concreets te realiseren.” Daarom voegde Tierney eraan toe dat het de taak van de oppositie is om zelf niets voor te stellen.