ISS-astronauten na half jaar veilig geland in zee, door defect toilet tijdens terugreis kwamen er luiers aan te pas

De SpaceX-capsule met daarin vier astronauten is in de nacht van maandag op dinsdag veilig geland in de Golf van Mexico. De vier bemanningsleden, een Fransman, een Japanner en twee Amerikanen, verbleven zes maanden in het internationaal ruimtestation ISS. De terugreis liep niet op rolletjes: ze keerden een dag later terug door slechte weersomstandigheden en gedurende 8 uur lang werkte de wc niet, waardoor de astronauten luiers moesten dragen.