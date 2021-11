Zware straffen op megaproces rond grootschalige autozwendel door woonwagenbewoners

Uit het onderzoek bleek dat de bende honderden mensen had opgelicht toen die hun wagen tweedehands wilden verkopen. De zogenaamde kopers betaalden met een app op hun smartphone of toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Pas na enkele dagen ontdekten de slachtoffers dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort. De verkopers waren dan allang verdwenen en de auto was naar het buitenland verscheept.

Op die manier maakten de daders enkele miljoenen euro buit. In het onderzoek voerde de federale politie ruim twee jaar geleden huiszoekingen uit bij de verdachten, in kampen van woonwagenbewoners in en rond Brussel, de regio Charleroi en in Frankrijk. Daarbij werden onder meer 90 woonwagens, 91 auto's, juwelen, een hele resem vuurwapens en 1 miljoen euro in beslag genomen. Er werden tientallen mensen opgepakt en het onderzoek leidde uiteindelijk tot een megaproces met 79 beklaagden.

Op het proces ontkende de verdediging dat het ging om één grote criminele organisatie en zei dat de feiten los van elkaar werden gepleegd door de beklaagden. De rechtbank ziet dat anders en is van mening dat de feiten werden gepleegd in het kader van een criminele organisatie met een duidelijke hiërarchie.