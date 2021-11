Zorgsector wordt opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen de griep

Al wie in de zorg werkt, wordt opgeroepen zich te laten vaccineren tegen de griep. Het Gentse ziekenhuis AZ Jan Palfijn is vanmorgen begonnen met een grote vaccinatieronde bij het personeel. Eén van de eersten die een prik kreeg, is viroloog Steven Van Gucht. Met de campagne wil het ziekenhuis 80 procent van het personeel intenten tegen griep.