België zakt verder weg in internationale klimaatranking en komt zelfs na grote vervuilers zoals China en India

Ons land bengelt met zijn 49e plek dus onderaan. Volgens de tientallen experten die die lijst elk jaar samenstellen doet ons land te weinig om de klimaatverandering tegen te gaan. We scoren vooral slecht voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Daar hebben we de afgelopen jaren geen enkele vooruitgang gemaakt, en we lopen ook achter met de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.

De milieu-organisaties die voor ons land de ranking hebben ondertekend (Bond Beter Leefmilieu, WWF, Greenpeace en Inter-Environment Wallonie) verwoorden het in hun persbericht zo: "Ons land kende geen vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de legislatuur 2014-2019 en de verminderingen die in 2020 werden waargenomen, zijn meer te wijten aan de covid 19-crisissituatie dan aan het structurele optreden van onze regeringen. Op federaal, Waals en Brussels niveau zijn nieuwe klimaatdoelstellingen vastgelegd die aansluiten bij de Europese klimaatambitie. Maar dat is nog niet het geval in Vlaanderen, waar de overheid de Belgische bijdrage aan de Europese doelstellingen zelfs wil afzwakken, en regelmatig de mogelijkheden van een ambitieuzere nationale positionering voor het klimaat blokkeert”