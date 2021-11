Beringen maakt begraafplaatsen kindvriendelijker: praten met een overledene door een spreekbuis of een briefje sturen

De stad Beringen wil meer aandacht hebben voor jonge kinderen die afscheid moeten nemen van bijvoorbeeld een familielid. Daarom komen er op alle begraafplaatsen in Beringen brievenbussen waarin kinderen een brief of tekening kunnen achterlaten en ook een spreekbuis naar de grond gericht waarin ze kunnen praten of vertellen. Schepen Ann-Sofie Vanoverstijns (CD&V): "We vinden het belangrijk dat kinderen ook een plek krijgen in het rouwproces, door speelse elementen aan te brengen op de kerkhoven. Via de spreekbuis kunnen ze praten met de overledene, en in de brievenbus tekeningen en brieven voor hen achterlaten. Zo wordt het rouwproces laagdrempeliger voor hen."