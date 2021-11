Ieper wil traditie van bietenlantaarns op Sint-Maartensstoet weer nieuw leven inblazen

In Ieper zijn ze volop bezig met de komst van Sint-Maarten. De kindervriend komt donderdag op bezoek om speelgoed en snoep te brengen. Op de traditionele Sint-Maartensstoet de avond voordien zingen kinderen liedjes van deur tot deur in ruil voor snoep of geld. Vroeger droeg elk kind een grote lantaarn gemaakt van een biet. Die traditie is aan het verdwijnen. Maar daar wil het Ypermuseum iets aan doen. Ze brengen kinderen bijeen om bieten uit te hollen en te versieren. “De biet moet goed geschild worden, want als je hem dunner maakt dan geeft hij licht wanneer je er een kaarsje in steekt. Wij zorgen er ook voor dat er patronen op de bieten staan. Ik zie vaak hartjes, maar ook typische Sintobjecten als een paard of Piet”, zegt Pascale Debruyne.