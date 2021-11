Brussels Zorgcentrum na Seksueel Geweld wordt zes keer groter

Het ZSG, een onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter in de Marollen, is een centrum dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 slachtoffers van seksueel geweld opvangt. Het biedt de slachtoffers medische en forensische zorg en psychologische ondersteuning. Het centrum biedt jaarlijks plaats aan 300 slachtoffers en heeft na vier jaar al meer dan 2.000 mensen geholpen. Het was volgens het ziekenhuis essentieel geworden om het pand uit te breiden. De uitbreiding komt er in het pand naast het UMC Sint-Pieter. "Dat laat ons toe om nog meer slachtoffers te helpen", zegt het ziekenhuis.



"Verschillende Brusselse politiezones zullen met het centrum samen werken", zegt Olivier Slosse van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene. "Er is absoluut nood aan want we merken dat mensen alsmaar makkelijker de weg naar het Zorgcentrum vinden. En ongeveer de helft van de mensen die er wordt opgevangen, dient een klacht in bij de politie. Onze gespecialiseerde politiemedewerkers komen dan naar het centrum om het verhoor van het slachtoffer te doen."