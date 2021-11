CHECK - Viraal filmpje over vaccinruzie op vliegtuig is geacteerd

Een video van deze scène gaat al dagenlang viraal op sociale media. Op Facebook is een bepaalde versie van de video al 23 miljoen keer bekeken, een upload op TikTok zelfs al 35 miljoen keer.

De beeld zijn wat schokkerig. Het lijkt op een incident dat spontaan gefilmd is door een medepassagier met een smartphone. Maar wat we zien, is niet echt gebeurd: alle personen in beeld zijn acteurs. Sommige reacties op de video beseffen dat en noemen het "duidelijk geacteerd", maar heel wat andere mensen delen de video in de veronderstelling dat ze authentiek is.

Het filmpje is vooral populair bij tegenstanders van de coronavaccins of van coronapaspoorten. Ze noemen de piloot een held en ze bedelven de klagende passagier onder allerlei scheldwoorden. Het Nederlandse videoplatform Café Weltschmerz, dat bekend staat voor het delen van coronadesinformatie en complottheorieën, wijdde er een artikel aan in de sectie "Nieuws". De conservatieve Amerikaanse jongerenorganisatie Turning Point USA deelde de video op YouTube.

