Afzettingsproces tegen Chileense president Piñera na nieuwe details in gelekte Pandora Papers over omstreden zakendeal

Piñera was toen in het eerste jaar van zijn eerste ambtstermijn (2010-2014). Volgens de oppositie heeft de president "openlijk de grondwet en de wet geschonden" en "de eer van de natie in gevaar gebracht". Piñera zelf ontkent de beschuldigingen, zegt dat hij geen kennis had over de details van de verkoop en nooit ongepast gehandeld heeft.

Hij wijst er ook op dat de verkoop in 2017 al eens het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek is geweest en er toen geen fouten aan het licht zijn gekomen. Het Openbaar Ministerie kondigde echter aan dat het de verkoop opnieuw zal onderzoeken, na de nieuwe onthullingen in de Pandora Papers.

Volgens de president is de hele afzettingsprocedure een "politiek, electoraal manoeuvre". Op 21 november vindt in Chili de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Piñera zelf is daarbij geen kandidaat, in Chili kan een president geen twee opeenvolgende termijnen aan de macht zijn. De nieuwe president legt in maart 2022 de eed af.