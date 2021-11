Chocoladefabriek in Aalst wordt dubbel zo groot, zal op groene energie draaien en werft aan

Puratos investeert 120 miljoen euro in chocoladefabriek Belcolade in Aalst, om zo de productiecapaciteit van de site te verdubbelen, en over te schakelen op hernieuwbare energie. "Op onze volledige site, dus het bestaande gebouw en het gebouw dat er bijkomt, zullen we gaan werken met hernieuwbare energie. We doen dat door onder meer zonnepanelen en een warmtepomp te installeren", weet directeur Youri Dumont. Bovendien zal 90 procent van de waterbehoefte van de site worden voorzien op basis van opgevangen regenwater.