Controles op vrachtvervoer in provincie Antwerpen: ruim 1 op de 5 chauffeurs rust te weinig

Van 11 tot 29 oktober heeft de federale politie intensieve, gerichte controles gedaan op vrachtverkeer in de provincie Antwerpen. Het was al de derde keer dit jaar dat zo'n actie plaatsvond. In februari werden ruim 700 inbreuken vastgesteld, in mei bijna 900 en nu 560.

Het gaat om rij- en rusttijden die niet gerespecteerd worden, maar ook om telefoneren achter het stuur en geen gordel dragen.