Van "polariserend" tot "schending van de privacy": Covid Safe Ticket blijft onder vuur liggen

Privacy-expert Bart Preneel van de KULeuven en ook lid van de GBA reageert genuanceerd: “Ik begrijp de bezorgdheden rond het CST, maar ik denk dat er op dit moment grotere uitdagingen zijn op vlak van privacy in onze samenleving dan de coronapas. Is restaurants en cafés sluiten dan het alternatief? Of andere plekken waar de coronapas ook nodig is? Elke omgeving anders gaan behandelen door bijvoorbeeld in de bioscoop te zeggen: "Hier is een mondmasker oké en een lege stoel tussen de persoon naast je", kan ook niet. Want wie zegt bijvoorbeeld dat de ventilatie goed zit in die ene bioscoop waar je net bent. Zo een pas is een eenvormige en duidelijke maatregel. En ook al moeten we oppassen voor gewenning van plots overal pasjes te tonen, het Covid Safe Ticket zal verdwijnen, daar ben ik van overtuigd.”