Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert een omgevingsvergunning toe te kennen voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde. Eerder werden ook al de vergunningen geweigerd voor een nieuwe gascentrale in Tessenderlo en Dilsen-Stokkem. De gascentrale in Wondelgem, bij Gent, krijgt wel een vergunning, op voorwaarde dat die CO2-neutraal is tegen 2040.