Dit jaar opnieuw Wintermagie in Tienen mét feestelijke opening van vernieuwde Grote Markt

"Wintermagie is het begin van een mooie eindejaarsperiode in Tienen", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Het is lang moeilijk geweest door corona, maar nu gaan we weer voorzichtig genieten. Op het moment dat de kerstmarkt opengaat in het weekend van 10 tot 12 december, gaat ook de vernieuwde Grote Markt open. We vieren dat met een dj en een prachtig licht- en vuurspektakel. In tegenstelling tot andere jaren staat de kerstmarkt ook op de Grote Markt. We zijn fier op onze nieuwe Grote Markt en willen die aan iedereen laten zien."