Dranghekken aan station Antwerpen-Berchem om vrachtwagens weg te houden na 2 dodelijke ongevallen

Zaterdag kwam een vrouw van 19 om het leven toen ze onder een vrachtwagen terechtkwam die achteruit reed, vermoedelijk voor een levering. Gisteren gebeurde een gelijkaardig ongeval waarbij een vrouw van 55 stierf. De lokale politie van Antwerpen heeft nu dranghekken gezet om dit soort van ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Door de hekken kunnen vrachtwagens het plein niet meer op, iets wat volgens de politie sowieso al verboden was. De vrachtwagenbestuurders waren dus in beide gevallen in overtreding. Het is nog niet duidelijk of er nog andere, meer structurele ingrepen komen op het plein.