Gisteravond zijn de eerste Belgische toeristen aangekomen in de Verenigde Staten. Ze waren eerder op de dag vertrokken vanuit Zaventem. Sinds gisteren zijn Europese toeristen opnieuw welkom in de VS, ze moeten wel volledig gevaccineerd zijn én een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Onze Amerika-correspondent Björn Soenens stond samen met een opgeluchte reisgids de eerste Belgen op te wachten in New York.