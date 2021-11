Eerste online verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot levert vanaf vandaag ook in Limburg

"Door met herbruikbare potten te werken, elimineren we eenmalige verpakkingen", gaat legt Schaaphok verder. 3Die veroorzaken de grootste uitstoot, zelfs als ze recycleerbaar zijn. Als we gaan groeien, wordt ons systeem zelfs nog duurzamer: hoe meer leveringen in een bepaald gebied, hoe minder CO2 het transport verbruikt."

Pieter Pot is een jong Nederlands bedrijf dat twee jaar bestaat en nu ook twee weken actief is in Vlaanderen. Het begon in Antwerpen en vandaag is dus ook de eerste bestelling afgeleverd in Limburg.