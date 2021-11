Eerste spadesteek nieuwe aansluiting A19-R8 werd gegeven  in  archeologisch vooronderzoek

Het knooppunt van de A19 met de Kortrijkse R8 vormt al 25 jaar een discussiepunt omwille van de moeilijke verkeersdoorstroming en de erbarmelijke verkeersveiligheid. Elke week noteren hulpdiensten er wel een ongeval aan 1 van de 2 kruispunten waar je rechtsomkeer kan maken op de R8. Bij een ochtend- of avondspits is het ook altijd aanschuiven geblazen op de A19 om de R8 op te draaien. De nieuwe verkeerswisselaar moet deze problemen oplossen. In juli 2021 gaf Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) eindelijk een omgevingsvergunning voor de werken aan het agentschap Wegen en Verkeer. "De timing van de eigenlijke werken ligt nog niet vast, die zal pas worden bepaald eens we aan tafel kunnen zitten met de aannemer die de werken zal uitvoeren. Dat is ten vroegste in de loop van 2022", zegt Vandecaetsbeek.