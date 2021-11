Filmhit "Ghostbusters" krijgt vervolg, 37 jaar na het origineel: VRT NWS vergelijkt vroeger en nu met regisseur

“"Ghostbusters" behoort niet toe aan mijn vader, maar het is ook niet van ons. Het is zo’n zeldzame film die van iedereen is. Het is nu ons privilege om heel even de fakkel te mogen dragen, voor we ze weer doorgeven.”

In 2016 was er al een poging om de franchise opnieuw op te starten met een nieuwe cast, met onder anderen Kristen Wiig en Melissa McCarthy. Deze film knoopt weer aan bij het origineel. En als "Ghostbusters: afterlife" genoeg succes heeft, dan mogen we ons zeker aan een vervolg op het vervolg verwachten, daar is regisseur Jason Reitman duidelijk over. Met het einde van de film kan een volgende regisseur alle kanten uit. Rest alleen nog de vraag wie je gaat bellen. Who you gonna call?